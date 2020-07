1.660 husstande vil opleve at komme hurtigere på nettet og på tv, lyder det fra antenneforeningen Ølstykke Vest. Foto: Adobe Stock.

Mere turbo på tv og internet i Ølstykke

Det forklarer Erik Jepsen, formand for Antenneforeningen Ølstykke Vest.

"Det bliver helt klart et meget mere stabilt net nu. Før kunne vi få 300 Mb, nu opgraderer vil til 1.000", siger han.

Den nye teknologi skal sikre at eventuelle brud/fejl på nettet giver alarm til kontrolcenteret, der overvåger nettet døgnet rundt.

"Med det her har vi skabt et netværk, der er både hurtigere, stærkere og mere robust - og som matcher de internethastigheder, der efterspørges", siger Erik Jepsen, der tilføjer, at ændringen sker uden prisstigninger.