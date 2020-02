Der bliver plads til 41 biler mere ved Veksø Station. Samtidig skal der opføres et sundhedshus.

Mere liv ved Veksø Station: Sundhedshus og flere p-pladser

"Huset Levebobler" er på vej, samtidig med at byrådet har godkendt 41 ekstra pladser

