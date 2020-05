Mere genåbning af Egedal Bibliotekerne den 2. juni

Det er lige ved, at det minder om en hverdag, når du fra 2. juni træder ind på et Egedal Bibliotek.

Fra tirsdag den 2. juni kan du igen selv komme til hylderne og vælge de materialer, du vil låne med hjem. Du kan også læse i dagens aviser.

Der er ingen gebyrer på de bøger, der har haft afleveringsfrist i lukkeperioden 12. marts - 17. maj. Og vi slukker for tilskrivning af gebyrer på for sent afleverede materialer med afleveringsfrist i lukkeperioden frem til og med den 18. juni. - Så du har stadig god tid til at komme forbi med dine lånte materialer.