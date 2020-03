Egedal-elevernes oplevelse af Social Trivsel svarer til landsgennemsnittet i 2016/2017 og 2017/2018, men i skoleåret 2018/2019 ligger det under landssnittet - svarende til 0,1 procentpoint.

Mere fra Egedals kvalitetsrapport: Sådan trives eleverne

Som Lokalavisen Egedal i dag kan fortælle, så har Egedals folkeskoleelever for andet år i træk markeret sig over landskarakter-gennemsnittet i de bundne prøvefag for 9. klasse.

Det fremgår af den nye kvalitetsrapport, men rapporten giver også et billede af, hvordan de lokale elever trives ude på skolerne. I rapporten har de nemlig svaret på, hvordan de oplever deres faglige trivsel, ro og orden, social trivsel samt støtte og inspiration.

Overordnet set følger elevernes vurdering af trivselsindikatorerne landsgennemsnittet. Tabellen viser at elevernes oplevelse af Faglig Trivsel ligger på 3,7 alle tre år, hvilket svarer til landsgennemsnittet.