Meddelelse fra Ølstykkes præster: Bliv ringet op om morgenen

"Hallo godmorgen, det er præsten"

De fire præster i Ølstykke Sogn tilbyder nu borgerne at komme med på en "godmorgen-liste", hvor man hver dag mellem klokken 9.00 og 10.00 kan blive ringet op, så man kan få en snak med lokale præster om hvad der nu rører sig, og hvad dagen mon bringer.

"Vi fire præster i Ølstykke Sogn holder ikke ferie. Vi er stadig jeres præster og vi savner jer. Vi savner jer, som vi ved sidder derude, måske helt alene og synes, at dagene er blevet meget lange, og at der er alt for stille nu. Måske er der blevet lidt for god plads til triste tanker og spekulationer samtidig med at ingen forstyrrer eller bryder kærkomment ind. Vi savner også alle jer, som vi plejer at se i løbet af ugen, jer der plejer at komme i vores kirker og til vores aktiviteter eller få besøg af én af os. Alle steder i vores samfund er ”plejer” sat på pause, men vi ved dog, at en dag kan vi igen gøre alt det, som vi gerne vil, møde hinanden ansigt til ansigt, gå på besøg, fejre gudstjenester sammen, synge sammen, le sammen. Men indtil den dag kommer, må vi passe så godt på hinanden, som vi kan under omstændighederne og prøve at få og holde kontakt på alternative måder. Derfor har vi taget initiativ til vores "godmorgen-liste"," lyder det fra Ølstykkes præster.