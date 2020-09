Medarbejder skrottede mistænkelige mænds forklaring

VVS Teknik på Frydensbergvej i Stenløse fik tirsdag et mistænkeligt besøg af tre mænd

"De tre mænd havde forklaret, at deres ven i Marokko havde en aftale med virksomheden om at hente tingene, men den forklaring blev skrottet af en medarbejder i virksomheden. De tre mænd endte med at aflevere de ting, som de havde lagt i deres bil tilbage og kørte herefter fra stedet. De beskrives som 40-50 år og mellemøstlige af udseende, og de kørte i en orange Ford varevogn," lyder det fra Nordsjællands Politi.