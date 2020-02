Den nystiftede musikforening i Ganløse har som formål at få livemusikken tilbage til byen. Nu kommer det andet arrangement i kulturhuset. Arkivfoto

Med Elvis på bagsædet: Ny musikforening klar til koncert i kulturhuset

Ganløse Musikforening (GAMF), der er en nyopstartet forening i Ganløse, som har til formål at få livemusikken tilbage til Ganløse, slog i november dørene op til sin første koncert.

Men nu er foreningen klar til at gentage succesen med arrangementet "Med Elvis på bagsædet", der afvikles lørdag den 21. marts i Ganløse Kulturhus.

Brødrene Kim, Kurt og John Poulsen er vokset op i Ganløse i midten af 70'erne, og de gik som så mange andre på Ganløse Skole. Lysten til at spille musik var der allerede dengang, og de startede deres første band "Skeleton Band" der og øvede i skolens håndarbejdslokale efter aftale med pedellen, Henning.

Det er med stor glæde, at det nu er lykkes at spille på 'den gamle hjemmebane' i samarbejde med Ganløse Musikforening GAMF. Kurt, Kim og John opfordrer derfor alle til at støtte op om dette fantastiske projekt. "Med Elvis på bagsædet" er en længeønsket drøm, der har ligget i skrivebordsskuffen i mange år.