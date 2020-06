Masser af underskrifter: Landsby kæmper for bymidte

Bylauget i Ganløse ønsker at omdanne Liselund-hovedhuset til et kultur- og medborgerhus. Den plan får nu opbakning fra flere borgere. Arkivfoto

Over 200 Ganløse-borgere har foreløbig skrevet under på bylaugets ønske om at omdanne Liselund-hovedhuset til et kultur- og medborgerhus

Lokalavisen Egedal - 10. juni 2020

"Lokalplan 60" for Liselund i Ganløse er en varm kartoffel - både blandt de lokale Egedal-politikere og hos landsbyens borgere.

Holdningerne er nemlig mange til projektet, der godt nok har til formål at fastholde ejendommens bevaringsværdier og bevare det eksisterende stuehus, men også vil give mulighed for at rive de nuværende driftslænger ned og etablere boliger, liberalt erhverv eller institutioner på den centrale ejendom.

Lokalplanen, der netop nu er i offentlig høring frem til 10. juli, møder dog ikke den store opbakning i Ganløse.

"Vi er mange, som ikke er fan af lokalplanen og kommunens projekt herude. Det er der flere årsager til, men når man går ind og flytter byens spejdere ud til Viggatorp-hytten og samtidig vil flytte fritids- og ungdomsklubben ned til skolen, så får det betydning for byens kerne og centrum. Man fjerner et liv og en nærhed, som er vigtig for byen. Det er mange borgere imod," siger Rikke Bang Andersen.

Hun er med i den støttegruppe under Ganløse Bylaug, som nu har taget initiativ til en underskriftsindsamling, der går ud på, at omdanne den nuværende Liselund-hovedbygning til et nyt kulturhus/medborgerhus.

"Står det til os, så skal Liselund-hovedhuset kunne bruges af vores elever i 8. og 9. klasse, og så skal det være borgernes hus, der kan bruges af forskellige foreninger. Det skal være et sted, der oser af liv og aktiviteter lige fra fællesspisning til markeder," siger Rikke Bang Andersen, som håber, at underskrifterne kan få politikerne på andre tanker.

Hele byens ønske "Vi vil gerne vise, at ønskerne for Liselund-bygningen ikke kun er bylaugets ønsker, men hele byens," siger Rikke Bang Andersen, som bliver suppleret af Bo Pedersen, der også er med i støttegruppen.

"I øjeblikket har vi samlet over 200 underskrifter sammen, men vi regner med at nå op på 700-800 stykker, og dem vil vi aflevere under høringsfasen. Vi føler en ægte opbakning til vores løsning, for underskrifterne er ikke hentet elektronisk. De er kommet i hus ved at gå fra dør til dør, hvor vi har fortalt borgerne om planerne," siger Bo Pedersen til Lokalavisen Egedal.

Det er støttegruppens håb, at Egedal Kommune vil adskille hovedhuset, forhaven og arealet ved multibanen i det kommende salg.

"Vi ser jo gerne, at der ved multibanen etableres et område til spejder-aktiviteter, så de stadig kan have en tilknytning til bymidten. Det er en langt bedre løsning end de parkeringspladser, som der er lagt op til i lokalplanen. Derudover er det vores håb, at forhaven foran hovedhuset kan være offentlig tilgængelig og bruges til loppemarkeder og fælles-aktiviteter," siger Bo Pedersen.

Klar med løsningsmodel Rikke Bang Andersen understreger, at støttegruppen/bylauget er klar med en løsningsmodel, som man vil præsentere for kommunen.

"Vores første prioritet er, at Egedal Kommune stiller hovedhuset til rådighed for os, så vi kan danne en forening. Hvis det ikke er muligt, så kan vi som en forening via fonde købe bygningen og drive stedet. Hvis vi i en tre-årig periode eksempelvis ikke kan drive det selv, så kan kommunen få en tilbagekøbsret, så de kan sælge det videre. For os er det bare vigtigt, at Egedals politikere kender vores ønsker for Liselund. Vi vil gerne samarbejde med kommunen og udvikle løsningen sammen. Det har hele tiden været vores ønske, så forhåbentlig vil de lege med," siger Rikke Bang Andersen.