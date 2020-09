Masser af børnesjov i efterårsferien

I børnenes efterårsferie i uge 42 er der sjove, spændende og lærerige ferieaktiviteter for Egedals skolebørn.

I hele uge 42 kan man på Egedal Rådhus gå på opdagelse i børnebogsforfatteren Jakob Martin Strids univers. Der vil være en gigantisk version af den kæmpestore pære, og man kan lege i Mimbo Jimbos flyvende helikopterhus. Mustafas kiosk lægger historier til lydbanko med præmier på højkant og Nikoline Roos fra Blikfang skaber en kreativ workshop over "Da Lille Madsens hus Blæste Væk".

I uge 42 kan man i den betjente åbningstid på Smørum, Stenløse og Ølstykke Bibliotek lave bogmærker og skøre kort. Det kunne f.eks. være en fødselsdagsinvitation eller et brev til din bedste ven. Biblioteket sætter materialer og vejledninger frem til at klippe, klistre og folde.

Nordisk mytologi i Smørum

Tirsdag den 13. oktober kl. 10.00 opfører Det fortællende teater "I Guder" i Smørum Kulturhus. Det er en levende fortælling om nordisk mytologi med alle de guder, der kan kravle, råbe og drikke i Valhal. Jesper la Cour Andersen fra teatret har en særlig evne til at inddrage børnene i sine fortællinger. Forestillingen er for de 5-12 årige og varer cirka 55 minutter. Gratis billetter kan hentes fra onsdag den 30. september via egedalbibliotekerne.dk.