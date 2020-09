Markant forbedret S-tog fra Egedals stationer

Efter insisterende forhandlinger og et massivt lobbyarbejde, er det nu lykkedes Egedal Kommune at overbevise DSB om en stærkt forbedret køreplan for S-tog til stationer i Egedal

Når kalenderen skriver december bliver det nemlig nemmere at tage toget fra Egedal mod København og omvendt uden at hænge i en klokkestreng.

Den 14. december i år træder DSBs nye køreplan for Frederikssundsbanen i kraft med en mere regulær 10-minutters drift og flere hurtigtog og færre stoptog. Ændringerne sker efter et længere forløb med DSB om at ændre køreplanen så den kommer borgerne i Egedal til gode. Det glæder Egedals borgmester Karsten Søndergaard.

"Egedal er en super attraktiv kommune at bosætte sig i og den nye køreplan forbedrer pendleroplevelsen markant, især for dem der rejser over længere strækninger. Vores ambition om at skabe rammerne for verdens bedste hverdag, får et boost med denne ændring. Vi ved at det betyder alverden for særligt børnefamilierne at have en reel og pålidelig offentlig transport. De mere regulære køreplaner betyder jo at pendlere begge veje, kan nå hjem for at handle eller hente børn uden at skulle være bange for om man når toget," siger Karsten Søndergaard.