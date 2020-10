Mand rørte ved hest: Så tog han flugten og påkørte staldejerens bil

"Staldens ejer parkerede derefter sin egen bil, så gerningsmandens bil ikke kunne flyttes. Kort efter kom en taxa til stedet med gerningsmanden, som forsøgte at afhente sin bil. I den forbindelse påkørte han staldejerens bil, så den blev flyttet nok til, at gerningsmanden kunne køre fra stedet," oplyser Nordsjællands Politi.

Patruljer kørte til området for at lede efter gerningsmanden, og på Sophienborg Alle blev en patrulje opmærksom på en bil svarende til beskrivelsen af gerningsmandens køretøj.

"Vores patrulje standsede derfor bilisten, som viste sig at være en 28-årig mand fa Måløv, som svarede til beskrivelsen af gerningsmanden. Et narkometer viste, at han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel," lyder det fra politiet.