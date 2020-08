Malerier og glaskunst: Stor udstilling i kulturhuset

I perioden fra den 1. til den 6. september er Kunstner-Kælderen vært for sin efterårsudstilling i Stenløse Kulturhus.

"Vores kunstnere har været så kreative, og de har haft masser af tid denne sommer, så vi glæder os til at vise resultaterne. Vi har blandt andet debut til to nye kunstnere I vores forening, Claus Nedenskov og Jens Pallesen, der blandt andet kreerer spændende masker og vikingeskibe i keramik," siger Ulla Bjerring, der er formand for Kunstner-Kælderen.