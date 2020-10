Godt gået, knægt. Den glade vinder Magnus Rørby, flankeret af fra v. køkkenchef Dennis Hansen og souschef Marc Jægen. Foto: Jesper Koefoed.

Magnus fra Stenløse hædret for godt arbejde

Har fået overrakt en ungdomspris på 10.000 kroner

Lokalavisen Egedal - 29. oktober 2020 kl. 13:35 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Hvem kan ikke lide at blive anerkendt på sit arbejde? Hvis anerkendelsen er på hele 10.000 kroner, må det da give endnu større glæde.

Sådan er det i hvert fald for Magnus Rørby fra Stenløse, der er ansat i Albertslund-virksomheden FrokostExpressen.

Han er blevet tildelt Erhvervssammenslutningens Ungdomspris 2020, der blev uddelt torsdag 24. september. Med prisen følger en check på 10.000 kroner, der er sponsoreret af Danske Bank.

Hvert år uddeler Erhvervssammenslutningen Ungdomsprisen i samarbejde med Danske Bank, for at påskønne unge ambitiøse medarbejdere. Prisen uddeles til en ung under 25 år, som "yder en engageret indsats i sit job", "er ambitiøs og som gør sig umage hver dag", "er en god ambassadør for sin arbejdsplads" og "otræder som et godt eksempel for sine kolleger".

Lutter lovord Magnus Rørby har været ansat i FrokostExpressen i lidt over et år, hvor han arbejder som køkkenassistent, og fra chefens side er der lutter lovord at hente:

"Magnus har aldrig sat spørgsmålstegn til en arbejdsopgave som er blevet kastet efter ham, uanset hvad det har været af spændende og alternative opgaver også udover hans almindelige arbejde. Magnus kommer før arbejdstid hver morgen for at være foran og går altid senere hjem end han skal, selv hvis man prøver og smide ham ud af døren når han i princippet har fri. Magnus har et gå på mod, der siger spar to og er en uundværlig medarbejder hos os og vi sætter kæmpe pris på at der findes så engagerede medarbejdere som ham", siger køkkenchef Dennis Hansen, og fortsætter:

"Derudover så er han trofast, loyal og positiv igennem selv de sværeste tider. Magnus fortjener om nogen at vinde sådanne en pris for det arbejde han udføre, og jeg ved at alle de ansatte her i FrokostExpressen ville være enig i at han fortjener det skulderklap."