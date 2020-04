Månedens butik skal findes: Hjælp os med at støtte Egedals detailbutikker

Stemmer i fjorten dage

"Så hjælp os med at støtte op om de lokale detailbutikker i Egedal - i den kommende periode vil vi have fokus på butikker, der kæmper for vores skyld - for at der er et lokalsamfund også efter corona. Vi stemmer de næste fjorten dage om månedens detailbutik for marts 2020. Så uagtet hjælpepakker, frygt, sygdom, helt eller delvist åbent, om medarbejderne er hjemsendt eller knokler i butikken - så ønsker vi sammen - men hver for sig - at holde hånden under vores lokale butikker. Derfor opfordrer vi alle til at komme til tasterne på Lokalavisens facebookside - siger Helen Kuhre og fortsætter: