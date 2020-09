Se billedserie En tydeligt overrasket Torben Larsen fik pludselig besøg i baren af Helen Kuhre fra Danske Bank og Peter Darum fra Lokalavisen Egedal. Foto: Finn Due Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Månedens Butik: "Hos Heidie er der god stemning" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Månedens Butik: "Hos Heidie er der god stemning"

Pubben i Egedal Centret er en populær vinder af titlen for august

Lokalavisen Egedal - 01. september 2020 kl. 07:15 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ah, solen skinner fra en skyfri himmel udenfor, og indenfor er der skænket en stor fadøl op. Er der noget bedre end sådan en gang fred, ro og hygge "Hos Heidie" en mandag eftermiddag...

Men hov, hvad skete der lige der? Freden blev brudt, da tre ivrige personer - Helen Kuhre fra Danske Bank, Peter Darum fra Lokalavisen Egedal og avisens udsendte - pludselig trådte ind ad døren og styrede direkte hen mod bardisken.

Her fik en tydeligt overrasket Torben Larsen, der var i gang med at betjene kunderne, at vide, at pubben i Egedal Centret var blevet kåret til Månedens Butik for august.

"Efter kampen" "Det må jeg nok sige" og "Hold da op" - sådan lød det flere gange fra Torben Larsen, mens han lyttede til ordene fra Helen Kuhre om hvorfor pubben kom med i det "fine selskab" af hædersbevisninger til lokale forretningsdrivende.

Hans kone, Heidie, der har lagt navn til pubben, var desværre ikke til stede på dagen.

"Der er sket noget spændende - pubberne i landet er åbnet efter corona, og der har været et klar behov for jeres tilstedeværelse. Dette ses tydeligt af nomineringerne fra august", sagde Helen Kuhre og læste op af flere af kundernes begrundelser:

"Hos Heidie er der god stemning, god betjening og gode priser. Hyggelig pub, sød personale, man føler sig velkommen, her kommer glade mennesker. Fantastisk personale og super god stemning blandt gæsterne, der er noget for alle og enhver."

Det er også blevet fremhævet, at Hos Heidie er "Der hvor man går hen efter kampen - eller for at se kampen", sagde hun, med henvisning til tv-skærmene, der dog denne dag viste Tour de France, og ikke fodbold.

"Der er plads til alle og så går man aldrig tørstig i seng", lød det videre.

"Nej, det skulle ikke gerne være planen", bemærkede Torben Larsen til gæsternes morskab.

Pubben fik også ros for at have "verdens bedste shots", og med hæderen er Hos Heidie også med i opløbet om at blive årets detailbutik 2020 - med muligheden for at vinde 10.000 kroner.

"Især de unge" Torben Larsen takkede for diplom, tale og blomster, og slog fast, at han og Heidie har følt sig godt modtaget, siden de overtog pubben i december 2018. Inden da hed den Mikey's Pub, og parret havde tidligere drevet en kiosk i centret.

"Vi har fået godt støtte fra de lokale, især de unge. Men det er et sted for alle, og vi vil gerne gøre det til et trygt sted for de unge at gå hen", siger han.

Torben vurderer, at det især var tiden som kioskejere, der gav den gode relation til mange unge, og som der siden blev bygget videre på med "Hos Heidie".

Rundt omkring i pubben blandt gæsterne blev der grint, givet tommelfingre op og hujet af hæderen til stamstedet.

"Det er et hyggeligt sted, og vores tjener gør forskellen", lød det fra en af herrerne ved baren, som hurtigt tilføjede:

"Men der kommer altså ikke kun fulde mennesker!"

relaterede artikler