Lysdal på hjemmebane med ny sang: Giver koncert med Dan Hemmer

Her vil to af landets førende instrumentalister - guitaristen og sangeren Jens Lysdal og organisten Dan Hemmer udgøre en kirke-duo og præsentere "Lys & svenske sange".

Han har desuden to gange - som eneste ikke-svensker - spillet til Cornelis Vreeswijk-dagen på det legendariske "Mosebacke" i Stockholm og dannede i 15 år duo med Cornelis' danske bassist Hugo Rasmussen, med hvem han udgav det dobbelt DMA-nominerede album "Keep the light in your eyes".