Lys igennem fibernettet i Egedal

"I dag er vi bare glade og stolte over at det ser ud til at lykkedes, og at de første borgere i Stenløse og Ølstykke er kommet på det lynhurtige fibernet. Vi var med, da Gigabit åbnede op for nettet hos Michael fra Ølstykke, som havde bestilt en 1000/1000mbit forbindelse. Vi testede hastigheden, og det var en fornøjelse," fortæller Klaus Jakobsen og fortsætter: