Louise fra Ølstykke er nomineret til talentpris

Louise Culmsee Elvertorp, nyuddannet kok fra Ølstykke, var glad og stolt, da hun fik beskeden om, at hun er nomineret til Oluf Brønnums Fonds Talentpris - en pris der uddeles til en nyudlært kok med et håndværksmæssigt talent ud over det sædvanlige - hvor vinderen ud over æren modtager et rejsegavekort på 50.000 kroner