Hundelufterne har flittigt samlet deres hundes efterladenskaber op og placeret dem i de to affaldskurve, der var opstillet ved indgangen til hundefolden. Nu har Naturstyrelsen besluttet at få et firma til at komme og fjerne både poser og affaldskurve. Foto: Naturstyrelsen

Lorte-poserne hober sig op i Sperrestrup Skov: Nu står hundelufterne tilbage med "lorten"

De frivillige, som har opstillet to affaldskurve ved hundefolden i Sperrestrup Skov, er stoppet. Naturstyrelsen har ikke arbejdskraft eller midler til at servicere hundefolden med en affaldsordning, så nu skal hundelufterne selv finde løsninger

Lokalavisen Egedal - 04. marts 2020 kl. 15:02

Mange har hørt om kunstneren Piero Manzoni, der i 1961 lavede et kunstværk med 99 dåser med hver 30 gram af hans egen afføring. Værket fik titlen "Lort på dåse".

Et lignende kunstværk er gennem tiden blevet opført i Sperrestrup Skov af de mange hundeluftere, der bruger hundefolden ved Tungegården.

Hundelufterne har nemlig flittigt og møjsomligt samlet deres hundes efterladenskaber op og placeret dem i de to affaldskurve, der var opstillet ved indgangen til hundefolden.

Men nu er de frivillige, der har opstillet kurvene og fjernet hundeposerne gennem flere år, stoppet. Og det har der ikke været aftalt, hvem der efterfølgende skulle tømme affaldskurvene, så med tiden var det blevet til en enorm mængde "Lort i pose".

Nej fra Egedal Kommune "Vi har nu i Naturstyrelsen besluttet at få et firma til at komme og fjerne både poser og affaldskurve, så hundelufterne fremover ikke længere vil kunne tro, at det er her, de kan lægge deres poser. Vi har desværre hverken arbejdskraft eller midler til at servicere hundefolden med en affaldsordning," siger Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen.

Hun understreger, at en henvendelse til Egedal Kommune heller ikke har givet pote.

"De ville desværre ikke tage opgaven på sig, som en del af renovationsordningen i kommunen, så nu står hundelufterne tilbage med en hundefold, som de selv må sørge for er fin og appetitlig for alle brugerne. Jeg kan kun opfordre hundelufterne til at selv samle op, eventuelt tage med hjem i poser eller måske tage en lille skovl med og grave ned eller skubbe lortet væk med en pind og lade snegle og andre dyr klare problemet," siger Charlotte Mølgaard i en pressemeddelelse.

Hun gør det klart, at det absolut ikke er en god idé at udvide "kunstværket" ved at hænge poser op på hegnet eller andre steder.

"Poserne forsvinder ikke bare af sig selv. Poserne vil nemlig kunne hænge med hundelort i posen i månedsvis - måske endda årevis - før vind og vejr får poserne nedbrudt. I Naturstyrelsen er vi naturligvis klar over, at det er ærgerligt, at der ikke er en ordning på stedet, og at vi ikke har mulighed for at lave sådan en ordning. Men hvis der er brugere af hundefolden, der har lyst og mulighed for at indgå i et frivilligprojekt med arbejdskraft og gode idéer, vil Naturstyrelsen selvfølgelig være meget glade for at høre om det," siger Charlotte Mølgaard.