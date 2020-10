Man kan downloade "Too Good To Go-appen" og søge på sin by, så vil fakta-butikkerne i ens område blive tilgængelige, og man kan reservere en pose. I butikken viser man din kvittering til en fakta-medarbejder, som vil udlevere din pose.

Lokale Fakta-butikker bekæmper madspild

Fakta i Ølstykke og Smørum slutter sig nu til madspildsappen Too Good To Go

Lokalavisen Egedal - 26. oktober 2020 kl. 15:40 Kontakt redaktionen

Flere og flere forretninger i Egedal Kommune slutter sig til madspildsappen Too Good To Go.

Og nu kobler dagligvarekæden fakta sig også på i et nyt, landsdækkende samarbejde. Dermed vil fakta-butikkerne i Smørum og Ølstykke fra og med i dag forhandle lykkeposer med overskudsvarer, der af den ene eller anden grund ikke kan sælges i butikkerne, men som intet fejler

Den 29. september, på Danmarks nationale madspildsdag, skrev 27 danske virksomheder under på, at de vil halvere deres madspild inden 2030. En af dem var dagligvarekoncernen Coop, som har arbejdet målrettet på at bekæmpe madspild siden 2013. Og nu bliver endnu et initiativ realiseret.

Fra og med i dag vil samtlige 340 danske fakta-butikker tilbyde lykkeposer med overskudsvarer via madspildsappen Too Good To Go. Der vil blive udbudt to forskellige typer lykkeposer inden for kategorierne 'dagligvarer' og 'frugt og grønt'. Poserne vil indeholde varer, som f.eks. nærmer sig bedst før-datoen, har beskadiget emballage eller som af anden årsag ikke kan sælges, men sagtens spises. Poserne koster 29 kr. og indeholder varer for en værdi af ca. 90 kr.

Coop var først Coop var den første dagligvarekoncern, der sluttede sig til Too Good To Go. En række af Coops butikker har derfor været tilgængelige i appen længe. Fakta bliver imidlertid den første Coop-kæde, der indgår landsdækkende samarbejde med madspildsappen.

Initiativet er blevet iværksat efter en test i udvalgte fakta-butikker, som i følge faktas kædedirektør, John Hornbech Christensen, har været en stor succes:

"I fakta har vi forpligtet os til at halvere vores madspild inden 2030, og det skal samarbejdet med Too Good To Go hjælpe os med. Fjorten af vores butikker har allerede testet konceptet, og det blev taget rigtigt god imod af både kunder og medarbejdere. Så jeg har høje forventninger til, at vi sammen kan indfri ambitionerne," siger John Hornbech Christensen, kædedirektør for fakta.

Samarbejdet med Too Good To Go betyder, at over 900 Coop-butikker nu er at finde i appen. En udvikling, som begejstrer Too Good To Go's landechef, Heidi Boye.

"Coop har bakket op om vores kamp mod madspild helt fra den spæde start, og vi har generelt meget stor respekt for den indsats, de har ydet indtil nu. Med faktas tilslutning kommer vi op på en volumen, som virkelig kan mærkes, og derfor er vi selvfølgelig glade for, at Coop og fakta går forrest som de gode eksempler," siger Heidi Boye, landechef for Too Good To Go.

I Egedal Kommune er følgende fakta-butikker at finde i Too Good To Go-appen, nemlig fakta, Smørum Centret, Flodvej 75A, Smørum, fakta, Ørnebjergvej 3, Ølstykke og fakta, Niels Olsens Vej 1A, Ølstykke.

