Lokal skole får penge til gigantboldspil

"Som idrætslærer synes jeg, det er befriende med et utraditionelt boldspil som Kin-Ball med tre hold på banen, hvor det ikke handler om at kunne kaste og gribe, men om at samarbejde for at få point. Derudover er bolden så stor, at den ikke er genkendelig fra andre boldspil. Jeg håber at kunne tilbyde eleverne på Maglehøjskolen mulighed for at lære spillet at kende gennem et legat fra jer," skrev idrætslærer Bettina Pedersen i sin ansøgning til Mejeriernes Skolemælkslegat.