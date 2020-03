Ledøje Petanque Club har nedsat en lille taskforce, der skal forestå arbejdet med at skaffe købesummen til at købe jorden, hvor de nuværende petanque-baner ligger. Foto: Ledøje Petanque Club

Lokal petanque-klub kæmper for overlevelse: Banerne kan blive lukket

Ledøje Petanque Club har dog en redningsplan klar. Den går ud på at skaffe 400.00 kr. til at købe jorden, hvor petanque-anlægget ligger. Klubben erkender dog, at opgaven er svær

Ledøje Petanque Club, der i år kan fejre sit 25 års jubilæum, må nu slås for sin overlevelse.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Baggrunden er, at klubben med udgangen af 2020 er blevet sagt op som lejere af det areal, som klubbens baner er anlagt på.

Klubben har siden 2001 haft en aftale om at leje arealet syd for Ledøje, hvor man med sponsorers hjælp og en kæmpe indsats fra klubbens egne medlemmer har fået anlagt ét af Danmarks flotteste petanque-anlæg. Et anlæg, der i flere år har været brugt til landsholdstræning, og som har kostet mindst 200.000 kr. at anlægge.

Nu har udlejer valgt at opsige klubbens lejemål med udgangen af året. Dog er klubben blevet tilbudt at købe jorden, hvis man inden november i år kan rejse købesummen på godt 400.000 kr. Den sum har klubbens bestyrelse nu sat sig for at skaffe.

Uden baner - ingen klub "Vi har haft et godt samarbejde med udlejer, Elin og Poul Lindstrøm, i snart tyve år. Men det tyder på, at de er blevet utålmodige i forhold til fremtiden. Hvis ikke vi kan skaffe midlerne til at købe banerne, er realiteten jo, at banerne er tabte for os. Og uden baner, er der ingen klub, så dette er også en kamp for klubbens overlevelse", udtaler formanden Jack Pedersen.

Klubben har nedsat en lille taskforce, der skal forestå arbejdet med at skaffe købesummen. De vil forsøge at få opbakning fra såvel egne rækker, sponsorer, Ledøjes borgere og Egedal Kommune i arbejdet med at skaffe midlerne.

"Det er bestemt ikke nogen let opgave. 400.000 kr. er mange penge for en klub af vores størrelse. Men vi håber, at vi kan skaffe bred opbakning til at løse den. Det er jo også et åndehul for byen, og det sted vi sammen holder Sankt Hans fest, der risikerer at forsvinde. Men vi tror på, at det kan lykkes. Og ethvert bidrag er velkomment", udtaler medlem af taskforcen, Henrik Wolfhagen.