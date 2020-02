Lokal maler nomineret til årets håndværker Smørum-firma er med til stort anlagt show i Cirkusbygningen

smørum Det er en stolt og glad Mads Andersson der har modtaget nyheden om, at Malerfirmaet MGA ApS fra Smørum er udråbt som finalist til "Årets Håndværker" i kategorien Bygningsmaler.

"Vi knokler hver dag for at yde en god service, så vi er naturligvis stolte over den anerkendelse, som ligger i finalepladsen," siger Mads Andersson.