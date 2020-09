Lokal forfatter fortæller om sin nye roman

Den anmelderroste roman handler om Maj, der er adoptivbarn fra Vietnam og som har svært ved at forstå sine omgivelser. Hun venter på det forløsende vendepunkt, så hendes verden kommer til at hænge bedre sammen.

Selve foredraget varer cirka to timer inklusive en kort pause. Billetter sælges for 40 kr. og kan købes via egedalbibliotekerne.dk. De kan også købes på Ølstykke eller Smørum Bibliotek i åbningstiden, men kun på dankort.