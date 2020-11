Lokal forfatter er tilbage: Nyt fra milliardæren og Sofie

"Jeg glæder mig rigtig meget til at udgive det andet bind. Forhåbentlig vil folk tage positivt imod den," siger Per Bang Hansen.

Ligesom hovedpersonen har Per Bang Hansen selv gjort karriere inden for IT, og hans insiderviden om branchen kommer stærkt til udtryk i andel del af trilogien, hvor et hackerangreb truer ikke blot milliardæren og Sofies fremtid, men hele verdens økonomi.