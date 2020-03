Se billedserie DCT DANS på første sal i Egedal Centret er én blandt flere erhvervsdrivende, der lider under corona-krisen. Privatfoto

Lokal danseskole i corona-knibe: "Snart står vi med to huslejer"

Simone Filthuth, ejeren af danseskolen DCT DANS i Stenløse, er knust over den midlertidige lukning, der kan få store økonomiske konsekvenser. Danseskolen står nemlig foran en flytning

Lokalavisen Egedal - 19. marts 2020 kl. 13:10 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stod det til den lokale danseskole DCT DANS i Egedal Centret, så tog man "ja-hatten" på og dansede i en stor bue udenom corona-krisen, men virkeligheden er desværre en anden.

Onsdag aften valgte ejeren Simone Filthuth nemlig at følge statsministerens udmelding om at lukke og slukke, og den beslutning gør ondt.

"At drive danseskole har altid været min drøm, så jeg er selvsagt knust over lukningen. Vi er meget påvirkede af situationen, men samtidig har vi selvfølgelig stor respekt for Covid19, og derfor har vi valgt at lukke," siger Simone Filthuth til Lokalavisen Egedal.

Hun lægger ikke skjul på, at lden nuværende lukning gør ondt i økonomien.

"Ja, det kan mærkes, og til juni rykker vi endda vores danseskole over til Knud Bro Allé 1, og derfor står vi med dobbelt-husleje fra maj. Det er endnu en udgift, som vi får svært ved at klare," siger Simone Filthuth, der som 22-årig startede som selvstændig i 2019.

Klar til til at kæmpe "Jeg havde jo på ingen måde forestillet mig at mit første år skulle starte sådan. Vi må muligvis rykke/aflyse vores afslutningsshow i juni, hvor vi havde forventet cirka 2000 danseglade mennesker," siger hun.

Trods den øjeblikkelige modgang, så er Simone Filthuth dog klar til at kæmpe hårdt for sin danskeskole - også under corona-lukningen.

"Vi har lavet tiltag som undervisningsvideoer, hvor alle vores elever har modtaget undervisningsmateriale, så de kan bevare dansesglæden derhjemme og få noget ud af deres forudbetalte dansekontingent. Derudover har vi netop lanceret et nyt tiltag "Mussefines aktivitetspakke", som er en pakke man kan købe på vores webshop. I aktivitetspakken vil der være forskellige opgaver man kan lave med vores maskot "Mussefine", hvor man også får noget af danseskolens merchandise," siger Simone Filthut, der kalder tiltagene nødvendige.

Ny politisk hjælp "Vi må jo prøve at holde indtjeningen i gang. Lige nu står vi til at miste kunder, så alle de her tiltag er vigtige," siger danseskole-ejeren. Efter snakken med DCT DANS er alle Folketingets partier i dag blevet enige om en politisk aftale med hjælpemidler til erhvervslivet. Det betyder, at virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke på grund af coronaudbruddet, kan få kompensation på 100 procent af de faste udgifter.