Løhde blev fejret til nytårskur

”Nytårskuren er blevet en rigtig god tradition, som har stor opbakning blandt vores medlemmer. Det er en meget hyggelig aften, hvor vi i fællesskab markerer starten på et nyt år, og samtidig ser tilbage på året der er gået”, fortæller Sophie Løhde der til april genopstiller som folketingskandidat for Furesø og Egedal.

Efter fire år som minister blev hun i 2019 endnu en gang valgt som Venstres første mandat i Nordsjælland. I efteråret blev hun samtidig udnævnt som ny politisk ordfører for Venstre, der er Folketingets suverænt største oppositionsparti.

”Vi havde to rigtigt gode valg i 2019 til både Europa-Parlamentet og Folketinget, hvor Venstre lokalt fik en flot fremgang i kredsen, ligesom vi fik den største mandatmæssige fremgang for noget parti i Folketinget. Samtidig er Jakob Ellemann-Jensen blevet ny formand for Venstre, og vi er kommet godt i gang med arbejdet som konstruktiv og kritisk opposition, hvor 10 ekstra mandater er lig med 10 nye gode kollegaer i folketingsgruppen”, siger Sophie Løhde, der samtidig takkede sin kreds for opbakningen under valgkampen:

”Det er enormt vigtigt for mig at sige tak for al den støtte og opbakning, jeg har fået i det forgangne år. Det er ikke uden grund at jeg plejer at sige, at jeg er opstillet i Danmarks bedste kreds, beliggende i Danmarks bedste storkreds. Det har været helt fantastisk med den opbakning som jeg har fået, og det kan jeg kun sige dem stor tak for”, udtaler Sophie Løhde. pressemeddelelse