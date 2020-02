En ung mand tændte bål på tankstationen ved at hælde benzinrester ud på jorden og sætte ild til. Foto: Allan Nørregaard

Livsfarligt: Lavede benzinbål på tankstation

Da tankens bestyrer mødte på arbejde klokken 05, mødte der hende nemlig en flok på 10-12 unge mennesker, der tilsyneladende var på vej hjem fra en fest, og havde valgt at tilbringe den sidste del af natten på tankstationen.

Og da gruppen blev bedt om at fordufte, fik det især én af de unge til at virke frembusende og truende.

Efterfølgende blev stationens overvågnings-optagelser kigget igennem, og her fik både ansatte og politi et chok:

"Vi har gode overvågningsbilleder, så vi skal såmænd nok finde ud af, hvem han er. Vi vil selvfølgelig meget gerne høre fra nogle, der ved noget om det. Men det vigtigste lige nu er, at det ikke sker igen; at tænde ild på en tankstation, er så farligt, at det skal stoppes," lyder det fra Arne Nørremark, lokalbetjent i Egedal Kommune.