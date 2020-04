Souad Taha glæder sig over fællesskabsfølelsen og bevidstheden om, hvor dejligt et land, vi lever i.

Livet under krisen: Jeg sætter endnu mere pris på Danmark

Under coronakrisen har Souad Taha fået understreget, hvor trygt og godt et land, hun lever i. Fællesskabet er det, der kommer til at bære os igennem under og efter krisen, mener hun

Lokalavisen Egedal - 05. april 2020 kl. 09:55 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Souad Taha er dagplejer og engageret i Egedal Flygtningenetværk. Hun kom til Danmark som 24-årig og har boet her i 36 år. Hun skrev i 2018 bogen 'Fra Libanon til Lærkevej' sammen med sin søn, Abdel Aziz og Gitte Løkkegaard.

Hvordan har din hverdag ændret sig under coronakrisen?

Først og fremmest er min mand og jeg afskåret fra at se vores fire børn, som alle er flyttet hjemmefra. Vi er i daglig kontakt via facetime. Jeg begyndte som noget nyt at skrive dagbog fra onsdag den 11/3, da statsministeren lukkede landet ned, og jeg kan se af dagbogen, at jeg i starten var meget nervøs over ikke at vide ret meget om corona og om, hvordan vi skulle håndtere den som familie og som land. Men jeg er endt med at være positiv. Informationerne fra statsministeren, fra mit arbejde, fra læger og fra medier har gjort, at jeg føler mig tryg.

Min familie i Libanon har det svært. Jeg har en søster med angst. De har ikke den viden, vi har, og de har dårlig økonomi, men skal selv betale for lægebehandling. Jeg er begyndt at samle penge ind til flygtninge i en lejr i Libanon, hvor 200 kroner gør en familie i stand til at kunne klare en uge.

Hvad er dit bedste råd til andre for at komme igennem krisen?

Vi skal tænke på, hvor godt vi har det i Danmark. Vi bor i et af verdens bedste lande, hvor vi har stabilitet og tryghed. Nogle gange har vi en tendens til at klage over småting - mig selv inklusive - men jeg synes, vi skal værdsætte, hvor godt vi har det.

Kommer coronakrisen til at ændre dit syn på tilværelsen?

Allerede nu sætter jeg mere pris på mit liv og på fællesskabet mellem mennesker. Selv om vi ikke kan ses fysisk, kan vi mødes virtuelt. Jeg ser også folk sidde på vejen og tale sammen, og jeg synes, at vi er blevet mere åbne som naboer og kolleger. Den fællesskabsfølelse og bevidsthed om, hvor dejligt et land, vi lever i, vil følge mig efter coronakrisen. Hvis vi har tryghed i vores hverdag, betyder det meget mere end penge.

Hvad glæder du dig mest til, når Danmark åbner igen?

Selvfølgelig vil jeg meget gerne se mine børn igen - plus mine dejlige kolleger. Jeg glæder mig til at kunne sige, at vi stod sammen og kom igennem krisen sammen. Jeg glæder mig til, at vores liv kan blomstre igen som før, ja, til at hele Danmark blomstrer igen som før.