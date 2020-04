Livet under krisen: Corona har byttet fuldstændig om på min hverdag

Malene Duckert har været nødt til at sende seks medarbejdere hjem under Corona-krisen

Mand og hund er med Malene Duckert på arbejde i denne tid, hvor hun for at klare skærene har været nødt til at sende seks medarbejdere hjem

Lokalavisen Egedal - 04. april 2020 kl. 09:18 Af Anne Lønstrup

Malene Duckert har i snart 19 år haft butikken Duckert & Co. i Egedals Centret. Hun har lige flyttet butik for godt en måned siden og har fået 70 m2 mere.

Hvordan har din hverdag ændret sig under coronakrisen?

Jeg har sendt alt personale hjem og arbejder selv i døgndrift, fra jeg slår øjnene op, til jeg går i seng. Jeg holder åbent i butikken alle hverdage fra 10-18.00 og lørdag fra 10-15.00, og derudover forsøger jeg at være mere aktiv på de sociale medier for at give kunderne lidt af den varme og positivitet, som de plejer at få i butikken.

Vi har lige udvidet til 200 kvadratmeter, så for at bruge lidt satire, må man sige, at det er rart, at der er god plads til kunderne her under coronakrisen! Min mand har taget over på det administrative, som jeg plejer at stå for selv. Nu er jeg frontfiguren, så der er byttet helt rundt på rollerne.

Hvad er dit bedste råd til andre for at komme igennem krisen?

Tænk positivt og se muligheder i stedet for problemer. Vi er alle i samme båd, og jeg er også mega sårbar og tyndhudet for tiden. Det samme kan jeg mærke på de kunder, der kommer ind i butikken, så der forsøger jeg at have en vis form for overskud. Vi må forsøge at glæde os over de små ting i tilværelsen, som vi ofte glemmer at have fokus på. Bare det at se lyset og solen. Tænk, hvis det her var sket i oktober.

Kommer coronakrisen til at ændre dit syn på tilværelsen?

Jeg vil uden tvivl fremover værne om det, der skaber værdi og ikke bruge unødig tid på ting, jeg ikke kan ændre alligevel. Vi skal huske at passe på os selv og hinanden og på vor kære Moder Jord i stedet for bare fise ind i hamsterhjulet igen, når krisen er ovre. Tidligere generationer har også været igennem krise og sygdomsepidemier. Nu er det vores tur til at stoppe lidt op, og jeg håber virkelig, at vi kan tage noget med fra denne periode.

Hvad glæder du dig mest til, når Danmark åbner?

Det er jo, at mine søde kunder kommer tilbage uden at være angste og utrygge. Men også til at kunne være sammen med dem, jeg har savnet og været bekymret for. Jeg har min mor, som heldigvis klarer sig så fint, men vi har da kørt op for at spise en frokost eller en kage sammen på hendes veranda.