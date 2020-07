Regeringen har afsat 200 millioner kroner til landets kommuner, som skal sørge for sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. Egedal Kommune har omsat sin del af puljen til sommerferieaktiviteter for Egedals børn og Egedal Musikskole har nu tilrettelagt en ?turne? rundt til de egedalske SFOer. Arkivfoto

Liv og glade dage: Egedals SFO'ere får fuld musik

I corona-nedlukningen var det ikke muligt for børn at gå til fritidsaktiviteter og være en del af deres almindelige sociale fællesskaber. Regeringen har afsat 200 millioner kroner til landets kommuner, som skal sørge for sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. Egedal Kommune har omsat sin del af puljen til sommerferieaktiviteter for Egedals børn og Egedal Musikskole har nu tilrettelagt en "turne" rundt til de egedalske SFOer.