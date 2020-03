Liselund, hvad nu: Klar til at sende nyt forslag til lokalplan i høring

Møde udskudt

Den debat vil et nyt lokalplanforslag åbne op for. Det blev vedtaget i august 2019, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Liselund i Ganløse, og den 12. marts skulle Planudvalget have taget politisk beslutning om at sende et konkret planforslag i høring.

Men udvalgsmødet blev aflyst og flere sager udskudt til senere behandling, på grund af Coronakrisen. Dagen før, den 11. marts, meddelte statsministeren, at det offentlige Danmark skulle lukke ned.

Håbet er, at sagen kan blive behandlet på næste planudvalgsmøde til april:

”Men ingen ved selvfølgelig endnu præcis hvordan situationen med Corona ser ud der”, siger formanden for Planudvalget, Ib Sørensen (Soc).