Liselund: Bylaug håber på medborgerhus

I Ganløse Bylaug gør man sig også sine tanker om hvad der nu skal ske med Liselund. Som tidligere omtalt på sn.dk/egedal i dag er det meningen, at det lokalplanforslag, som er på vej for området, vil blive sendt i offentlig høring, med indkaldelse af et borgermøde. Hvor alle får mulighed for at komme med ideer og spørgsmål.

I bylauget ærgrer man sig over, at fritidsklubben flytter fra Liselund til Ganløse Skole:

”Vi så helst, at den fik lov at blive der, og at kommunen lod være med at sælge det. Men det løb er kørt nu, flytningen er en realitet”, erkender Niels Hedeager Madsen, formand for Ganløse Bylaug.

”Derfor ser vi nu gerne, at hovedhuset kan blive til et medborgerhus, til gavn for hele byen. Med græsplænen foran som en mini-bypark med borde og bænke.”

Derudover håber Ganløse Bylaug, at spejderne får lov til at blive i byen, siger han.