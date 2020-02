Legesyg lørdag i Ganløse: Folk strømmede til "Åben Hal"

Store og små indtog lørdag formiddag Ganløse Hallen, hvor Egedal Kommune bød på leg og sjove aktiviteter for hele familien

En lille purk gjorde ikke noget for at skjule sin store glæde, da han let og elegant snuppede sejren i disciplinen "skum-bowling".