Se billedserie Her ses en illustration fra det nye design over legeområdet på Maglehøjskolen i Ølstykke. Skitse: Elverdal.

Send til din ven. X Artiklen: Legespots og boldbaner: Maglehøjskolen får splinternye legeområder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Legespots og boldbaner: Maglehøjskolen får splinternye legeområder

Ølstykke-skolen kan se frem til nye udearealer, som er designet af det lokale legepladsfirma Elverdal A/S

Lokalavisen Egedal - 05. november 2020 kl. 14:55 Kontakt redaktionen

Børn og voksne på Maglehøjskolen i Ølstykke kan glæde sig til at tage nye legeområder i brug.

I løbet af november bliver skolens udeområder indrettet med legespots, boldbaner, ordrig læringsgård, naturlegeplads og et loungeagtigt udeområde for de ældste elever.

Skolens udearealer er designet af legepladsfirmaet Elverdal A/S, og der er lagt vægt på at understøtte skolens fokus på fællesskaber, bevægelse og trivsel. Designet skaber et mere dynamisk udeområde.

"Vi er begejstrede over, at vi i samarbejdet med et lokalt Egedal firma, kan skabe udendørs rammer, som vores elever og medarbejdere glæder sig til at tage i brug, og som kan understøtte alle vores elevers læring og trivsel fra 06.30 - 17.00 hver dag. Der bliver skabt kreative læringsmiljøer som tilgodeser mange forskellige læringsstile og sikre bevægelse i et nyt perspektiv," siger afdelingsleder i Distriktskole Ølstykke, Stefan Bendtsen.

Skolens udeområde får en række spots spækket med sjove måder at være sammen og lege på. Aktiviteterne opfylder forskellige behov: udeundervisning, rolig leg, bevægelse, fælleslege, boldspil, pauser og samlingssteder til udeaktiviteter.

Rum til at lege Her bliver masser af muligheder for at brugt kroppen godt, løbe, balancere, hoppe og snurre. Men også findes rum til at lege i sit eget univers eller fordybe sig i en opgave.

Skal der mere fart på legen, kan 'snurrepladsen' udfordre med sine karruseller og vipper, eller man kan lege 'Jorden er giftig' på junglebanens mange klatre- og balanceforhindringer.

Den store skolegård bliver til en læringsgård med fuld af ord, der kan bruges i udeundervisningen fx til en ordstafet.

På skolens grønne arealer kommer flere kroge og afskærmede områder til at hænge ud, være for sig selv eller finde sammen i grupper. Med flere gode samlingssteder bliver det nemt at tage undervisningen udenfor.



pressemeddelelse