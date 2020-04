17 ledige fra Egedal Kommune deltager i et introkursus til rengøring. De skal sørge for, at skoler og institutioner lever op til Sundhedsstyrelsens skrappe retningslinjer for genåbningen af Danmark. Foto: Egedal Kommune

Ledige fra Egedal Kommune bliver hverdagens helte: Skal rengøre kommunens institutioner og skoler

Egedal Kommune har trukket flere nyledige ud af arbejdsløshedskøen. De skal rengøre kommunens institutioner og skoler. På den måde får kommunen folk i arbejde, institutionerne bliver rengjort og de ledige får et reelt job til overenskomstmæssig løn

Lokalavisen Egedal - 22. april 2020

Genåbningen af skoler og daginstitutioner sætter kommunerne under pres, på grund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for hygiejne og rengøring.

Rengøring er altafgørende for at forhindre spredning og især skoler og daginstitutioner er underlagt strikse rengøringsrestriktioner. Det kræver ekstra meget rengøringspersonale. Personale som Egedal Kommune ikke har. Derfor har kommunens jobcenter taget kontakt til de nyledige for at få hjælp til at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

I alt 17 nyledige mødte derfor mandag morgen op til et entimes rengøringskursus på rådhustorvet. Med passende afstand blev de instrueret i brugen af rengøringsmidler, mikrofiberklude og gummihandsker. En winwin-løsning hvor de ledige undgår dagpengesystemet, og får et lønnet job, samtidig med at de sørger for at Egedal Kommune, får rene skoler og institutioner.

"Jeg har så stor respekt for de her mennesker. De er i sandhed hverdagens helte. De er afgørende for, at vi kan lykkes med at vende tilbage til noget, der bare minder en smule om normale tilstande på skoler og daginstitutioner. Vi kunne ikke løfte den her opgave uden den velvilje fra de her borgere. Jeg er så taknemlig, siger Egedals Borgmester, Karsten Søndergaard, i en pressemeddelelse.

Kærkomment opkald Selv om rengøring ofte ikke er det nyledige drømmer om, så var de fremmødte både glade og fyldt med gåpåmod da de mødte op til introkurset. Både unge mennesker med en universitetsuddannelse og folk på over 60 havde med glæde taget imod opkaldet fra kommunen.

27-årige Agnete Bach Sørensen fik i slutningen af 2019 en kandidatgrad i pædagogisk psykologi. Lige inden corona-krisen var hun i virksomhedspraktik, og så frem til at skulle søge job.

"Så kom corona og lukkede det hele ned. Så det her opkald fra kommunen var kærkomment. Jeg manglede virkelig noget at lave, og rengøringsarbejde er så vigtigt, for at virussen ikke spredes mere end nødvendigt. Det betyder ikke noget, at jeg ikke skal arbejde med det i fremtiden. Det er så dejligt, at kunne bidrage, så jeg ikke bare sidder derhjemme og triller tommelfingre, siger Agnete Bach Sørensen.

Også Heidi Becher Rasmussen på 62 år, der er tidligere tester i et forsikringsselskab, tog glædeligt imod opkaldet, da kommunen ringede.

62-årig jubler "Jeg blev simpelthen så glad, for at jobcentret ringede, at jeg efterfølgende blev nødt til at skrive en glad mail til hende, der ringede mig op. På grund af min alder står jeg jo ikke først i køen, når der skal deles job ud. I den her periode har jeg gået og tænkt, hvorfor jeg dog ikke kunne bruges til noget, eksempelvis rengøring. Det at søge job er jo sat på standby og jeg har virkelig været frustreret, siger Heidi Becher Rasmussen.

Indtil videre gælder ansættelsen til slutningen af juni måned, hvor tilskudsordningen fra staten udløber. Men det er forventeligt, at ordningen rækker længere ud i fremtiden. Rekrutteringen af nyledige i Egedal Kommune fortsætter da også i den kommende tid, da der stadig mangler personale til at holde institutioner og skoler - rene og hygiejniske.

"Hvis vi skal kunne løse de her nye udfordringer, som corona-krisen giver os i kommunerne, så kan vi ikke klare os uden tilgang af nyt personale. Derfor er jeg da også rørt over, at folk der er ledige i den her situation, er klar til at smøge ærmerne op og bidrage til, at vi i fællesskab kan komme den her virus til livs. Det kalder jeg samfundssind, siger Karsten Søndergaard.