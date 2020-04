Lang kø på Egedals genbrugspladser: Erhvervsdrivende må vente med at komme af med affaldet

Der må kun blive lukket ti biler ind ad gangen på Egedals genbrugspladser, og fra klokken 10.00 til 12.00 er der kun åbent for erhvervsdrivende. Det er dog ikke alle private, der overholder reglerne. Foto: FD

Genåbningen af kommunens tre genbrugspladser har skabt lange bilkøer - også i hverdagene mellem klokken 10.00 og 12.00, hvor private ellers ikke har adgang. Nu vil virksomhederne Pless Haveservice og De Grønne Smølfer have løst problemet

Lokalavisen Egedal - 06. april 2020 kl. 12:35 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skabte stor glæde, da Egedal Kommune i sidste uge fik grønt lys til at genåbne de tre genbrugspladser i Smørum, Stenløse og Ølstykke.

Men glæden er bestemt til at overse hos to lokale anlægsvirksomheder, der dagligt bruger pladserne for at komme af med affaldet.

"Hver eneste dag er der lang kø foran pladserne. Det er et stort kaos. I fredags oplevede vi, at der holdt 26 biler i kø for at komme ind på pladsen i Ølstykke. Det holder jo ikke," siger Henrik Pedersen fra firmaet "De Grønne Smølfer" i Ølstykke.

Han bakkes op af Freddy Pless, der driver Stenløse-virksomheden Pless Haveservice.

"Jeg er afhængig af at komme af med mit affald, og når det ikke er muligt, så kan jeg ikke komme videre med dagens næste arbejdsopgave," siger Freddy Pless.

Problemet skal især findes i de nye åbningstider under corona-krisen. Fra mandag til fredag fra kl. 10.00 til 12.00 er pladserne kun åben for de erhvervsdrivende, men fra klokken 12.00 til 18.00 alle ugens dage samt fra klokken 10.00 til 18.00 i weekenden er der åbent for både private og de erhvervsdrivende.

Uheldigt Det er dog ikke alle private, der overholder de nye åbningstider.

"Det er et problem, at der fra klokken 10.00 til 12.00 holder private i kø, når de ikke har adgang. Måske er de ikke klar over de nye åbningstider, men det er uheldigt, når de så bliver lukket ind i det tidsrum, mens vi andre må vente eller vende om," siger Freddy Pless.

Henrik Pedersen lægger nemlig ikke skjul på, at tiden er kostbar for de lokale virksomheder, der bruger Egedals genbrugspladser.

"Under denne krise, så tæller alle minutter, når vi har en opgave, og derfor kan vi ikke bruge tiden på at holde i kø for at komme af med vores affald," siger Henrik Pedersen.

Både han og Freddy Pless har fuld forståelse for, at der maks må være ti biler ad gangen på hver genbrugsplads, men det er deres håb, at Egedal Kommune kan få Vestforbrænding, der driver kommunens pladser, til at stramme op.

"I Frederikssund bliver de erhvervsdrivende vinket ind på pladsen foran de private, og sådan burde det også være i Egedal. Det er en løsning. En anden løsning kunne være at gå tilbage til de gamle åbningstider med åbent fra 10-18 for både private og erhverv, men hvor det igen blev styret af en vagtmand," siger Henrik Pedersen.

Regler indskærpes Hos Egedal Kommune er Ingela Karlsson, centerchef for Teknik og Miljø, bekendt med problemet.

"Vi har hørt om det, for vi har allerede fået et par henvendelser. Derfor har vi også kontaktet Vestforbrænding og bedt dem om at indskærpe retningslinjerne på vores pladser. Vi må holde os til reglerne og de åbningstider, som er blevet besluttet efter genåbningen. Derfor skal der heller ikke lukkes private biler ind mellem klokken 10.00 og 12.00. Vestforbrænding vil sortere i bilerne, så der kun bliver lukket erhvervsdrivende ind i det tidsrum," siger Ingela Karlsson.