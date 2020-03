Se billedserie For mange fodboldglade børn og voksne samles på kunstgræsbanen i Ølstykke. Nu er den lukket med den begrundelse, at regeringen har forbudt forsamlinger på mere end ti personer. Foto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Kunstgræsbaner i Ølstykke og Stenløse er lukket og låst af under corona-krisen: Det blev for populært et samlingssted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstgræsbaner i Ølstykke og Stenløse er lukket og låst af under corona-krisen: Det blev for populært et samlingssted

"Vi oplever, at kunstgræsbanen er et meget populært sted at mødes til trods for at regeringen har forbudt at man samles mere end ti personer," siger Peter Ravn, daglig leder i Ølstykkes Idrætsanlæg

Lokalavisen Egedal - 22. marts 2020 kl. 17:15 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gå ture, få frisk luft og hold afstand, men lad være med at samles mere end ti personer. Et klart og tydeligt budskab fra regeringen og sundhedsmyndighederne under corona-krisen. Alligevel tyder noget dog på, at flere personer har mere end svært ved at forstå beskederne. Senest er kunstgræsbanerne i Ølstykke og Stenløse lukket og efterfølgende låst af, da rigtig mange mennesker benyttede de lokale anlæg. Det oplyser Peter Ravn, daglig leder i Ølstykke Idrætsanlæg, på facebook.

Pap-figur og kæde-lås "Vi har desværre været nødt til at lukke kunstgræsbanerne i Egedal Kommune. Vi oplever, at det er et meget populært sted at mødes til trods for at regeringen har forbudt at man samles mere end ti personer. Vi oplever, at folk klatrer over hegnet for at komme ind på banen. Derfor har vi taget et lidt utraditionelt middel i brug,"siger Peter Ravn og henviser til en opsat pap-figur i Ølstykke, der viser en dommer med et rødt kort.