Kunsten flytter ind på Græstedgård i Ølstykke

"Vi er 23 glade malere, som for de flestes vedkommende har malet sammen siden 2011. Vi mødes cirka to gange om måneden og maler og hygger os. Vi inspirerer hinanden og maler sædvanligvis individuelt. Ind imellem eksperimenterer vi med fælles projekter over et specifikt udkast, som f.eks. vand, træer, bjerge, sten, abstrakt o.a.. Selv om det er et fælles udkast er det - til stor morskab og undren - interessant at se, hvor forskelligt den enkelte maler opfatter og udtrykker den samme ting," siger Hanne Knudsen og fortsætter: