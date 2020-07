Kunsten flytter ind i Stenløse Kulturhus

Den første workshop "Tegn & skriv - tegneserier!" for børn mellem cirka 10 og 13 år afvikles fredag den 24. juli fra kl. 10.00 til 16.00. Her kan man få hjælp af to undervisere Lars-Emil Woetmann (digter) & Carl Johan Sennels (billedkunstner & illustrator) til at lave sin egen tegneserie i tekst og billeder.