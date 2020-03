Kunsten flytter ind i Smørum Kulturhus

Her vil fotografen Omar Ingerslev og de to FULBY-keramikere Hans og Birgitte Börjeson udstille deres værker.

Det er også lykkedes kunstforeningen at få kunstnerne Hans og Birgitte Börjeson til Smørum med deres unikke kunst. Keramikken fremstilles i nært samarbejde mellem dem. Alt, hvad de fremstiller, er stemplet fulby. Navnet er et signal om, at det er uinteressant at spørge efter, hvem som gør hvad, eller hvis krukke det er.