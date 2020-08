Kunst fra Østrig: Veksø har fået nyt glaskunst

Veksø Sognegård har siden opførelsen for femten år siden manglet en glaskunst til at pryde det store runde vindue mod vest.

Fastelavnsforeningen i Veksø har tidligere doneret et beløb til at få lavet projektet, og siden er det gået slag i slag.

"Vi fik kunstneren Adi Holzer til at lave et udkast til, hvordan et sådan glaskunst kunne udsmykkes. Heldet var med os, og Frederikssund Provsti bevilligede det resterende beløb, så vi projekterede projektet i december/januar 2020, og Adi Holzer nåede lige præcis at støbe glasset færdig i Østrig med en smelteglas teknik i starten af marts, inden grænserne lukkede," siger Hatla Johnsen, menighedsrådsformand i Veksø Sogn.