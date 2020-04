Solen skinner på den nye dobbeltrettede supercykelsti langs Krogholmvej i Stenløse. Nu er projektet ved at være ved vejs ende. Fotos: KT

Kun småting mangler: Egedals nye supercykelsti til Jyllinge er næsten klar

Arbejdet med at etablere den nye supercykelsti langs Krogholmvej i Stenløse går ind i den sidste fase, men den officielle indvielse må vente til september

Den har været længe undervejs, men nu er ventetiden snart forbi for Egedal-borgere med hang til solide cykel- og løbeture.

I starten af maj afslutter Egedal Kommune sin del af arbejdet med etableringen af den 7 km. lange og nye supercykelsti, der under navnet "Jyllingeruten" skal forbinde Stenløse og Jyllinge.

"Vi er stort set færdige med projektet. Der mangler kun nogle småting ved overkørslen ved Hovedvej A6. Der skal blandt andet fjernes et autoværn, og det skulle ske i uge 20 i maj," siger Bo Vesth, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune.

Anlægsarbejdet har også betydet, at der i en periode har været lukket for kørsel i begge retninger på Krogholmvej.

Nu er det midlertidige lyssignal dog fjernet, og vejen ind til Stenløse er igen åben for kørsel i begge retninger.

"Jeg kan kun rose det endelige resultat, som vi ser i dag. Stien er blevet flot, og den indbyder til både løb, cykling eller en lang gåtur. Det er glædeligt, at vi snart er nået til vejs ende, for vi har jop ventet i 30 år på denne cykelsti, der kan forbinde Stenløse og Jyllinge," siger Bo Vesth, der understreger, at den officielle indvielse har lidt længere udsigter.