Jack Holst fra Ølstykke er kronisk syg med et nedsat immunforsvar. Alligevel knokler han på under corona-krisen med sin lokale gartner-virksomhed. Privatfoto

Kronisk syg og med egen lille gartner-virksomhed: Jack giver corona-krisen en lussing

"Jeg har nok at lave, for folk går jo derhjemme og overvejer forskellige have-projekter. Det er min fordel," siger 26-årige Jack Holst fra Ølstykke, der trods sygdom og nedsat immunforsvar driver sin selvstændige virksomhed J.H. Service & Anlæg

”Det er virkelig fantastisk at opleve, og det gør stort indtryk på mig, når folk står sammen og hjælper hinanden på kryds og tværs under sådan en krise. Jeg har været så heldig, at mange lokale har givet mig opgaver, og folks forståelse for situationen er helt unik. I sidste uge havde jeg en kunde, som bad mig om at få regningen med det samme, så jeg hurtigt kunne få betaling for det udførte arbejde. For at være helt ærlig, så fik jeg gåsehud af den oplevelse.” siger Jack Holst, der efterhånden har været selvstændig i to et halvt år.

Én af grundene til at hans anlægsfirma kan holde butikken kørende under corona-krisen skyldes mange lokale opgaver, og det får Jack Holst til at rose sammenholdet i Ølstykke.

”Corona-situationen er alvorlig for alle virksomheder – det gælder både store eller små, men den har ikke ramt mig så hårdt. Det lyder skørt, men min fordel er faktisk, at så mange familier er hjemme i øjeblikket. Så har de tid til at være i haven og finde ud af, hvad der skal laves af store eller små projekter. Jeg har dog sat min revisor til at finde ud af, om jeg er berettiget til økonomisk hjælp,” siger Jack Holst i telefonen.

Fra pladesmed til gartner

"Jeg laver alt i haver for private, men også for boligselskaber. Det kan være alt fra at fræse haven til at lave andre anlægsopgaver. Jeg har firmaet alene, så der er ikke andre ansatte end jeg,” siger Jack Holst, der tidligere arbejdede som pladesmed.

”Det var et fint job, men jeg har altid været glad for havearbejde, og da jeg savnede at være udenfor, så valgte jeg at skifte boldgade og prøve mig selv af som selvstændig anlægsgartner. Det har jeg ikke fortrudt. Jeg elsker mit arbejde,” siger Jack Holst, hvis glæde i stemmen kan mærkes over telefonen.

Glæden var dog til at overse for cirka seks år siden. Her fik Ølstykke-borgeren i en alder af bare tyve år konstateret en alvorlig kronisk sygdom.

”Det var alvorligt, og jeg var virkelig syg. På et tidspunkt var jeg nede og veje 49 kilo, og jeg var på toilettet tyve gange om dagen. Jeg havde store smerter, så det endte med at jeg fik fjernet tyktarmen. I dag lever jeg med stomi og et nedsat immunforsvar,” siger Jack Holst, hvis sygdom og svækket immunforsvar betyder, at han er i risiko-gruppen for at blive smittet med corona.