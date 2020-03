Kroejere håber på Ganløse Revyen: "Det er hele vores sommer-indtægt"

Jan Bergmann og Kenneth Molander krydser fingre for afviklingen af Ganløse Revyen, der har premiere den 14. juni

Corona-krisen har aflyst det ene lokale arrangement efter det andet, men på Ganløse Kro har man stadig et stort håb om at afvikle den traditionsrige revy, som i år skydes i gang med en stor premiere-aften søndag den 14. juni.

"Vi har hverken aflyst eller udskudt revyen. Foreløbig holder vi fast i køreplanen med forestillinger fra juni til august. Vi håber, at støvet har lagt sig til den tid," siger Kenneth Molander, der driver Ganløse Kro sammen med Jan Bergmann.

Han er dog ikke derhenne, hvor han tør garantere et gensyn med Liselotte Kroager, Martin Knudsen og Kim Hammelsvang, der danner årets revyhold i Ganløse.

Ingen garantier

"Jeg er optimistisk, for der er stadig tid at løbe på, men i den nuværende situation tør jeg ikke give nogen garantier. Vi kan ikke gøre andet end at følge de udmeldinger, som regeringen og sundhedsmyndighederne kommer med, men vi er klar, og det samme er revyholdet med instruktør Michel Castenholt i spidsen. De er netop nu i gang med forberedelserrne, og det går super godt," siger Kenneth Molander, der ikke tør tænke tanken om en revy-aflysning.