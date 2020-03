Hvert år markeres kampen mod kræft i Ledøje-Smørum med arrangementet "Stafet for Livet". Arkivfoto Foto: Philip Flindt

Send til din ven. X Artiklen: Kræftens Bekæmpelse samler ind - også i Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftens Bekæmpelse samler ind - også i Egedal

Vis flaget, lyder beskeden fra Heidi Carl, indsamlingsleder i Ledøje-Smørum

Lokalavisen Egedal - 03. marts 2020 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For min bedste ven. For min mor. Fordi jeg fik hjælp. For kræftforskningen. Det personlige budskab er i centrum, når Kræftens Bekæmpelse søndag den 29. marts holder landsindsamling.

Vi har alle sammen en grund til at vise flaget for kræftsagen, og igen i år kan de mange tusinde indsamlere skrive deres grund til at samle ind på et flag, som kan sættes på tøjet eller tasken.

"Hver tredje dansker får kræft, så de fleste af os får sygdommen tæt ind på livet på et eller andet tidspunkt. Det mærker vi også på indsamlerne. Mange har en personlig grund til at gå på gaden for kræftsagen. Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen. Og en del har selv kræft. Vores erfaringer er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig, siger Heidi Carl, som er indsamlingsleder i Ledøje-Smørum.

Flaget bliver udleveret sammen med indsamlingsbøtterne. Heidi understreger, at det er helt frivilligt, om man vil bruge det.

De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse.

Overskuddet fordeles med 62 pct. til forskning, 17 pct. til patientstøtte, 18 pct. til forebyggelse og 3 pct. til administration.