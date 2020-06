Ny indsats skal sikre Indsatsen skal sikre elevernes læring, udvikling og trivsel. Modelfoto fra Egedal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Kompetenceløft til alle Egedal-lærere og pædagoger er godt i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kompetenceløft til alle Egedal-lærere og pædagoger er godt i gang

Indsatsen skal sikre elevernes læring, udvikling og trivsel, og i næste skoleår er der fokus på at styrke fællesskaberne og øge alle elevers muligheder for at deltage i udviklende fællesskaber

Lokalavisen Egedal - 13. juni 2020 kl. 08:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolernes faglige og sociale fællesskaber skal være stærke, og alle elever skal kunne deltage i fællesskaberne i - eller så tæt på - almenmiljøet som muligt.

Det er en fælles kompetenceudvikling målrettet alle skoler i Egedal med til at sikre.

"Det er vigtigt, at lærere og pædagogisk personale er klædt på med de rette kompetencer til den fælles opgave med at sikre, at alle elever trives, lærer og udvikler sig så godt som de kan. Det arbejde er vi allerede nået fantastisk langt med, siger formand for skoleudvalget, Betina Hilligsøe, i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

I kommunens budget 2020-23 er der afsat betydelige midler til to-voksen-ordninger i indskolingen, det betyder at der fra august vil være flere pædagoger til at støtte op om undervisning og ro til faglig fordybelse, klassetrivsel og holddeling.

Stærke fællesskaber i og uden for klassen kræver et godt samarbejde mellem de voksne, og en af de metoder, alle skoler tager i brug efter sommeren, er såkaldt co-teaching. Her er en lærer og en pædagog til stede sammen om undervisningen i klassen og kan bringe hver deres kompetencer og faglighed aktivt i spil.

Flere hænder er vigtigt "Vi ved, at flere hænder i de yngste klasser og et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger har en positiv effekt for eleverne mange år frem. Derfor er det meget positivt, at vi efter sommeren kan indføre co-teaching som metode i indskolingen til gavn for børnenes sociale fællesskaber og faglige udvikling," siger Betina Hilligsøe.

En anden fælles indsats skal løfte science-fagene på Egedals skoler ved styrke lærernes kompetencer og viden samt elevernes interesse for fagene. Det sker i tæt samarbejde med videnscenteret Naturvidenskabernes Hus med tiltag som Naturfagsmaraton, Kloge Hænder og Girls' Day in Science.

"Der er rigtig mange job- og uddannelsesmuligheder inden for science-fagene, og vi skal være fagligt på forkant, så eleverne også får øjnene op for dem. Her kan tiltag som Kloge Hænder og Girls' Day in Science være med til at inspirere - også blandt elever, som ellers ikke har set sig selv inden for disse fag," siger Betina Hilligsøe.

Den fælles kompetenceudvikling dækker alle skoler i Egedal og tager udgangspunkt i en række politiske prioriteringer og de enkelte skolers konkrete, lokale behov.

I Budget 2020-23 er der afsat 2,4 mio. kr. stigende til 5,8 mio.kr. årligt til to-voksen ordning i indskolingen