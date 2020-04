Kommunen leder efter en forpagter til caféen i Smørum Idrætscenter

"Den primære opgave som forpagter er at servicere centerets daglige brugere. Der er også mulighed for at tilbyde mad "ud af huset" og til private arrangementer i foreningslokalerne. Derudover skal forpagteren stå for servering og salg ved de mange stævner og turneringer, fester og udstillingsarrangementer samt møde- og kursusaktiviteter i Smørum Idrætscenter i både dag- og aftentimerne samt weekender," skriver kommunen og fortsætter:

"Du skal som forpagter af cafeen gøre det nemt for dine kunder at træffe sunde valg ved at tilbyde et stort udbud af frisk frugt og grønt, heriblandt smoothies, og et bredt udvalg af sunde og frisksmurte sandwich og salater. Derudover skal alt brød (inkl. brød til franske hotdog, burgere, toast og lignende) så vidt muligt være groft/fuldkorn og gerne hjemmebagt. Det er et ønske, at der også tilbydes en dagens ret med vægt på det sunde, grønne og hjemmelavede.