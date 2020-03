Kommunen klar med plan for nødpasning

"Vi skal forsøge at inddæmme virus og begrænse smitterisiko, og derfor opfordrer vi til at pasning af børn sker i hjemmet eller evt. hos naboer. Bedsteforældre bør ikke passe børnene, hvis de på grund af alder eller helbred er særligt sårbare overfor coronavirus. Vi etablerer minimal nødpasning for børn i aldersgruppen 0-9 år fra mandag den 16. marts 2020. Målgruppen for nødpasning i dagtilbud er altså børn i alderen 0-6 år og målgruppen for skoleområdet er børn fra 0. klasse til og med 3. klasse," oplyser Egedal Kommune.

Skal melde ind

"Vi kan ikke garantere, at alle børn vil møde kendte voksne under nødpasningen, men vi vil gøre alt for, at der bliver taget godt hånd om de børn, som af helt særlige grunde kommer i dagtilbud eller SFO de næste 14 dage. Man kan kun møde op, hvis man har meldt ind. Det sker for at sikre, at vi ikke får for mange børn samlet på samme sted, for at begrænse smitterisikoen. Vi har allerede fået tilbagemeldinger fra de forældre på daginstitutionsområdet, som har brug for nødpasning fra mandag den 16. marts. PÅ SFO-området tyder de foreløbige tilbagemeldinger på, at behovet er meget begrænset, derfor kan man møde op, hvis man tilhører en af målgrupperne for nødpasning. Hvis man har meldt sig til, men ikke er mødt op kl. 9.00, forventer vi ikke at man møder op den pågældende dag, medmindre andet er aftalt," lyder det fra kommunen.