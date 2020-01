Kommunen afviser kritik om supercykelsti: Der er grønt lys fra Vejdirektoratet

Fra Egedal Kommunes side afvises kritikken fra advokat Stig Boe Krarup, af rydningen af træer på Krogholmvej, som vi har omtalt andetsteds her på sn.dk/egedal.

"Grundejerforeningens advokat er i november blevet gjort opmærksom på, at kommunen påbegyndte arbejdet i januar. På det tidspunkt havde Vejdirektoratet sendt et udkast til afgørelse, som gav kommunen medhold. Samtidig har Vejdirektoratet taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt kommunen måtte påbegynde arbejdet inden klagesagen var afgjort, og her gav de kommunen tilladelse til straks at påbegynde arbejdet" siger Bo Vesth (V), formand Teknik- og Miljøudvalget, og han fortsætter:

"Grundejerforeningen har herefter stævnet Vejdirektoratet og bedt domstolen tage stilling til, om Vejdirektoratets afgørelse er forkert. Samtidig har advokaten anlagt det synspunkt, at deres stævning betyder, at kommunen ikke må anlægge før sagen er afgjort i retten. Dette er ikke tilfældet."

Også kritikken af ikke at ville gå i dialog med grundejerforeningen afvises af Bo Vesth:

"Egedal Kommune har gentagne gange forsøgt at gå i dialog med grundejerforeningen. Senest kontaktede vi den 15. november 2019 formanden for foreningen for igen at spørge inde til muligheden for at benytte den eksisterende sti længere inde på grundejerforeningens ejendom. Dette blev igen afvist, og formanden henviste til advokaten. Grundejerforeningen har været inddraget gennem hele forløbet, men er desværre uenige i vores afgørelse."